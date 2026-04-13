Alexandre Grimaldi primogenito del principe Alberto di Monaco ha assistito alla finale di tennis tra Sinner e Alcaraz lontano dal padre

L’11 aprile, durante il torneo ATP di Monte Carlo, si è verificata una scena insolita: il primogenito del principe di Monaco ha assistito alla finale tra due noti tennisti, Sinner e Alcaraz, in un evento che ha attirato l’attenzione degli appassionati. La presenza del giovane ha suscitato curiosità, considerando che si trovava lontano dal padre, il principe, che di solito segue con attenzione gli eventi sportivi ufficiali.

L’11 aprile, al prestigioso torneo di tennis ATP Monte Carlo, si è verificata una situazione un po’ insolita. Tra i royal presenti per assistere alla finale di tennis tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz c’era anche Alexandre Grimaldi, figlio del principe Alberto. Un’apparizione poco scontata. Non capita spesso, infatti, di vedere il ragazzo, nato nel 2003 dalla relazione di Alberto con l’hostess togolese Nicole Coste, a un evento ufficiale. Sebbene il principe abbia riconosciuto ufficialmente lui e Jazmine (avuta, invece, nel 1992 dalla cameriera californiana Tamara Rotolo), di solito i due ragazzi restano abbastanza lontano dai riflettori. Alexandre Grimaldi, di professione modello, agli ATP Monte Carlo con la cugina Christine Knecht de Massy (foto Getty Images) Alberto di Monaco e Alexandre: padre e figlio.🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Alexandre Grimaldi, primogenito del principe Alberto di Monaco, ha assistito alla finale di tennis tra Sinner e Alcaraz lontano dal padre Jazmin Grace Grimaldi, figlia del principe Alberto di Monaco, brilla nella notte degli OscarPromosso dallo stesso artista e dalla fondazione - una delle principali organizzazioni al mondo impegnate nella lotta contro l'AIDS e nel... Alberto di Monaco: “Il Santo Padre si sentirà perfettamente a suo agio a Monaco”: il Principe condivide la sua gioia di accogliere Papa Leone XIV questo sabato, 28 marzo nel Principato di MonacoAlberto di Monaco: “Il Santo Padre si sentirà perfettamente a suo agio a Monaco”: il Principe condivide la sua gioia di accogliere Papa Leone XIV...