Il tennista australiano si sta preparando per il torneo di Barcellona, dove affronterà varie sfide nel tentativo di migliorare il proprio percorso in questa stagione. Dopo alcune recenti prestazioni, si presenta in Spagna con l’obiettivo di ottenere risultati positivi e consolidare la propria posizione nel circuito. Il torneo si svolgerà sui campi in terra battuta, e il giocatore si è allenato intensamente nelle settimane precedenti.

"> Alex de Minaur si prepara per il Barcelona Open. Alex de Minaur sta per iniziare il suo cammino al Barcelona Open, con l’obiettivo di trovare maggiore coerenza dopo un inizio altalenante nella stagione su terra rossa. La competizione rappresenta un’importante opportunità per il tennista australiano, che desidera capitalizzare i segnali positivi mostrati recentemente. Nella sua ultima partecipazione al Monte-Carlo Masters, De Minaur ha raggiunto i quarti di finale, ma è stato eliminato in tre set dall’idolo di casa Valentin Vacherot. Da quando ha conquistato il titolo a Rotterdam a febbraio, ha faticato a esprimere il suo miglior gioco, subendo eliminazioni premature sia all’Open del Messico sia all’Open di Miami, e totalizzando solo una vittoria all’Indian Wells.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Alex de Minaur affronta le sfide e punta alla redenzione a Barcellona.

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Pronostico e quote Alex De Minaur – Botic Van de Zandschulp, Rotterdam 13-02-2026Alex De Minaur e Botic Van de Zandschulp si sfideranno sul campo centrale di Rotterdam per un posto in semifinale contro uno tra Humbert e O’Connell.

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VACHEROT NELLA STORIA: BATTE DE MINAUR! Il beniamino di casa schianta anche Alex de Minaur (6-4, 3-6, 6-3) e si prende di forza la semifinale nel "suo" giardino. Un match dominato tatticamente, dove il monegasco ha neutralizzato la velocità dell'a - facebook.com facebook

VACHEROT NON MUORE MAI: CONTINUA LA FAVOLA A CASA SUA Dopo Musetti e Hurkacz, Vacherot sconfigge anche Alex de Minaur, semifinalista nel Principato lo scorso anno, 6-4 3-6 6-3: domani ad attenderlo, a casa sua, è il numero uno del mo x.com