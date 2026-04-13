Durante la finale di Monte-Carlo, Jannik Sinner ha ottenuto la vittoria con un punteggio di 7-6 6-3, confermando una prestazione convincente. Alcaraz, invece, è apparso meno efficace e sembra aver seguito le indicazioni del suo team senza riuscire a esprimersi al massimo. La partita si è conclusa con la vittoria di Sinner, che ha dimostrato maggiore solidità nel corso dell'incontro.

Jannik Sinner ha dominato la finale di Monte-Carlo al di là del punteggio finale (7-6 6-3). L’italiano è sempre stato mentalmente nella partita mentre lo spagnolo era luna strana unione tra i suoi soliti colpi e amnesie non da numero uno al mondo: basterebbe ricordare i doppi falli commessi sui punti decisivi. Alcaraz qualche mese fa ha mollato Ferrero anche perché non tollerava certe rigidità del suo storico coach. Ora, però, sta pagando dazio. E forse sarebbe il caso di meditare sulle scelte fatte ( qui un’analisi del Napolista sullo spagnolo più mammone dell’italiano ). Ne scrive il Corriere della Sera con Gaia Piccardi «Le sconfitte sono molto più importanti delle vittorie» ama dire Jannik, perché gli fanno capire su quali dettagli lavorare.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Alcaraz è sembrato involuto, il suo team lo asseconda su tutto

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