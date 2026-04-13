Nella classifica Atp si prospetta un possibile cambio al vertice, con il tennista attualmente secondo che potrebbe superare il leader. Si attendono sviluppi nelle prossime settimane, lasciando aperta la possibilità di un nuovo sorpasso. La competizione tra i due atleti resta molto acceso e le decisioni arriveranno dai risultati dei loro prossimi incontri. Al momento, il numero uno è ancora confermato, ma la situazione potrebbe cambiare a breve.

Pronto un nuovo ribaltone al comando della classifica Atp: ecco cosa potrebbe accadere nelle prossime settimane. Sinner cala un clamoroso tris. Il campione di San Candido, dopo il Sunshine Double tra Indian Wells e Miami, si aggiudica anche il Masters 1000 di Montecarlo: sulla terra del Principato, Jannik liquida Alcaraz in appena due set e torna al comando della classifica mondiale. Ma non è finita qui, visto che all’orizzonte si prevedono altri ribaltoni. Jannik Sinner (Ansa) – Calciomercato.it Alcaraz, infatti, potrebbe tornare nuovamente padrone del ranking Atp, già nel corso del prossimo Atp 500 di Barcellona che si disputerà dal 13 al 21 aprile.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Alcaraz di nuovo numero 1 davanti a Sinner: c’è la data del controsorpasso

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Jannik Sinner di nuovo numero 1 del mondo! Alcaraz sconfitto e superato, il nuovo ranking ATPJannik Sinner ha vinto il Masters 1000 di Montecarlo ed è tornato a essere il numero 1 del mondo.

Alcaraz, il bellissimo gesto in finale contro Sinner: Applausi del pubblico, lui non può..