Al Vigorito bel gesto della Cavese all’ingresso in campo del Benevento
Prima dell'inizio della partita al Vigorito, la squadra della Cavese ha fatto un gesto di cortesia all'ingresso in campo del Benevento. I giocatori della Cavese hanno mostrato rispetto nei confronti degli avversari, senza ulteriori azioni o commenti. La scena si è svolta davanti ai tifosi presenti allo stadio, senza coinvolgere altri protagonisti o elementi esterni. L'episodio si inserisce nel clima della giornata di calcio tra le due squadre.
Bel gesto della Cavese al Vigorito prima del fischio d’inizio: i metelliani hanno accolto l’ingresso in campo del Benevento con “il pasillo de honor” formando un corridoio e applaudendo i giallorossi che lunedì scorso all’Arechi hanno ottenuto la matematica promozione in serie B. Tutto lo stadio ha apprezzato il comportamento sportivo dei calciatori e dello staff della Cavese sottolineandolo con applausi scroscianti. Maraio presenta “Praesentia” al Vinitaly: ma la Campania è pronta a. VIDEO Vinitaly 2026, Mastella: “Al sud manca un evento così, l’America’s. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti.🔗 Leggi su Anteprima24.it
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