Prima dell'inizio della partita al Vigorito, la squadra della Cavese ha fatto un gesto di cortesia all'ingresso in campo del Benevento. I giocatori della Cavese hanno mostrato rispetto nei confronti degli avversari, senza ulteriori azioni o commenti. La scena si è svolta davanti ai tifosi presenti allo stadio, senza coinvolgere altri protagonisti o elementi esterni. L'episodio si inserisce nel clima della giornata di calcio tra le due squadre.

Bel gesto della Cavese al Vigorito prima del fischio d’inizio: i metelliani hanno accolto l’ingresso in campo del Benevento con “il pasillo de honor” formando un corridoio e applaudendo i giallorossi che lunedì scorso all’Arechi hanno ottenuto la matematica promozione in serie B. Tutto lo stadio ha apprezzato il comportamento sportivo dei calciatori e dello staff della Cavese sottolineandolo con applausi scroscianti. Maraio presenta “Praesentia” al Vinitaly: ma la Campania è pronta a. VIDEO Vinitaly 2026, Mastella: “Al sud manca un evento così, l’America’s. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Al “Vigorito” bel gesto della Cavese all’ingresso in campo del Benevento

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