Al via le Giornate italiane del calcestruzzo e inerti da costruzione e demolizione

Giovedì 16 aprile si apre a Piacenza la sesta edizione delle Giornate italiane del calcestruzzo e degli inerti da costruzione e demolizione. L’evento si svolge fino a sabato e prevede incontri, workshop e presentazioni rivolti agli operatori del settore. La manifestazione si concentra sulle novità tecniche e normative relative all’uso di materiali per il settore edile. È prevista anche una sezione dedicata alle aziende e alle associazioni di categoria.

Piacenza, 13 apr. (AdnkronosLabitalia) - Al via giovedì 16 aprile la sesta edizione del Gic-Giornate italiane del calcestruzzo e degli inerti da costruzione e demolizione, la più grande mostra-convegno europea dedicata alla filiera del calcestruzzo, in programma fino al 18 aprile 2026 nei padiglioni di piacenza expo. questa del 2026, già alla vigilia, si profila come l'edizione dei record, grazie alle 330 aziende espositrici (+27% vs 2024), ai 9.328 metri quadri di superficie netta espositiva (+22% vs 2024) e ai 64 espositori esteri (+33% vs 2024). Ad anticipare i contenuti della manifestazione fieristica, sono intervenuti in conferenza...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Al via le Giornate italiane del calcestruzzo e inerti da costruzione e demolizione Leggi anche: Edilizia, arriva la sesta edizione 'Giornate Italiane del calcestruzzo' Demolizione ex Cierrebi, aperta un’inchiesta. “Impianto abbandonato. Non possiamo restare inerti”Bologna, 10 febbraio 2026 – Demolizione ex Cierrebi in via Marzabotto, indaga la Procura: il fascicolo, del pm Marco Imperato e al momento contro...