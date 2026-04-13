Al Pasqualino l' Orlando furioso fatto a pezzi Nicolino racconta il maschile e il femminile

Sabato 18 aprile alle 16.30, nuova tappa del format Orlando furioso fatto a pezzi di e con Alberto Nicolino. Il tema sarà Maschile e femminile?.Le donne nel poema non sono mai passive, né obbedienti. Combattono, tramano, fuggono, inseguono, ingannano. Ce n’è una che spesso viene scambiata per.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Nicolino e l'Orlando Furioso fatto a pezzi: al Museo Pasqualino "L’inizio del poema" per grandi e picciniSecondo appuntamento con il ciclo di e con Alberto Nicolino, l’Orlando Furioso fatto a pezzi sarà sabato 21 febbraio alle 16.

Dall’Orlando Furioso alle donne: due nuovi format narrativi di Alberto Nicolino per bimbi e adulti al PasqualinoMezz’ora dedicata all’ascolto di storie senza tempo, sulle tracce di personaggi mitici o di antichi racconti alla scoperta del femminile.