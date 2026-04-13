Al Comunale di Modena arriva la Filarmonica di Stoccarda col pianista Stephenson
Martedì 14 aprile 2026 alle 20.30, il Teatro Comunale di Modena ospiterà un concerto della Filarmonica di Stoccarda diretta da Nicolò Umberto Foron, con il pianista Clayton Stephenson come solista. L’evento prevede l’esecuzione di un programma orchestrale e pianistico, organizzato dall’amministrazione del teatro. La serata rappresenta una delle numerose occasioni per ascoltare ensemble di fama internazionale in città.
Si terrà martedì 14 aprile 2026 alle 20.30 al Teatro Comunale di Modena il concerto della Filarmonica di Stoccarda diretta da Nicolò Umberto Foron con Clayton Stephenson al pianoforte. In programma, preceduti dalla Karneval ouverture di Antonín Dvo?ák, due dei massimi capolavori del repertorio.🔗 Leggi su Modenatoday.it
Accademia Filarmonica: al Palacultura performance del giovane pianista Sandro NebieridzeSabato 28 marzo alle ore 18 il Palacultura Antonello ospiterà il concerto del giovane pianista Sandro Nebieridze, secondo classificato, nel 2025, al...
Accademia Filarmonica: in concerto il famoso pianista Andrea LucchesiniSabato 7 febbraio alle ore 18 al Palacultura Antonello l’Accademia Filarmonica di Messina ospita il famoso pianista Andrea Lucchesini, un concerto...