Al cinema in settimana | da L’ultima missione a Cena di classe
Questa settimana i cinema presentano una vasta scelta di film, con diverse novità nelle sale. Tra i titoli più attesi ci sono
È ricca di film la programmazione dei cinema. Fra i titoli che si possono vedere nelle sale bergamasche spiccano “Super Mario Galaxy – Il Film”, “The Drama”, “Che Dio perdona a tutti”, “L’ultima missione: Project Hail Mary”, “Cena di classe”, “Finché Morte Non Ci Separi 2”, “Sorry, Baby” e “Whistle”. Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi in settimana. LUNEDI’ 13 APRILE CAPITOL MULTISALA a Bergamo I film al Cinema Capitol CINEMA CONCA VERDE a Bergamo I film al Cinema Conca Verde CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo I film al Cinema Teatro del Borgo AUDITORIUM, CULT! a Bergamo I film all’Auditorium, Cult! a Bergamo...🔗 Leggi su Bergamonews.it
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