Al Chelsea, la decisione di esonerare l’allenatore italiano è stata presa il primo gennaio 2026. I dati sulle prestazioni della squadra sotto la sua guida non sembrano giustificare l’addio, ma la dirigenza ha scelto di cambiare guida tecnica. La separazione avviene in un momento in cui la squadra attraversa un periodo di risultati altalenanti, senza che le statistiche indichino chiaramente un fallimento.

C’è una sottile, perversa ironia in quello che sta succedendo dalle parti di Stamford Bridge. Ve lo ricordate Enzo Maresca? L’allenatore italiano è stato gentilmente accompagnato alla porta il primo gennaio 2026. Il motivo ufficiale? Una flessione in campionato, culminata con una sola vittoria nelle ultime sette partite e la squadra “impantanata” al quinto posto dopo le prime 20 giornate. Tra i veri motivi, invece, i dissapori cronici con la dirigenza, le interferenze dello staff medico indipendente e la mal sopportazione del club verso un tecnico che aveva osato guardarsi intorno. Un affronto inaccettabile per la proprietà americana (BlueCo), che evidentemente ha la memoria cortissima, visto che Maresca li aveva appena trascinati sul tetto del mondo vincendo il Mondiale per Club e la Conference League.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Al Chelsea è convenuto esonerare Maresca? I numeri dicono di no

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Marc Cucurella critica la politica di trasferimento del Chelsea e afferma che il club non avrebbe dovuto licenziare Enzo Maresca2026-03-31 12:05:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Marc Cucurella...