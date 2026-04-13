Agriturismi in affanno per maltempo e carenza d' acqua l' appello di Coldiretti | Sceglieteli per i ponti di primavera

Le recenti condizioni climatiche avverse hanno colpito il settore degli agriturismi in alcune aree dell'Abruzzo, con piogge intense che hanno causato danni e disagi. La sospensione temporanea dell’erogazione di acqua potabile in alcune zone delle province di Chieti e Pescara ha aggravato la situazione. Coldiretti ha invitato a scegliere agriturismi per i ponti di primavera, sostenendo le strutture colpite dalle criticità atmosferiche.

La recente ondata di maltempo che ha interessato l’Abruzzo e le criticità legate alla temporanea sospensione dell’erogazione di acqua potabile in alcune aree delle province di Chieti e Pescara stanno creando difficoltà anche per il comparto agrituristico regionale. È quanto evidenziano Coldiretti.🔗 Leggi su Chietitoday.it Maltempo in Abruzzo, l'appello di Coldiretti: "Priorità a infrastrutture, viabilità e sostegno all'intera filiera"“È fondamentale garantire risposte tempestive alle imprese agricole e anche a quelle della pesca che stanno affrontando una fase di grande... Pasqua: Coldiretti Lazio, boom di prenotazioni negli agriturismi, oltre 200 mila presenzePasqua 2026 “conferma nel Lazio la voglia di vivere le festività nel segno della vicinanza, della tranquillità e della buona tavola.