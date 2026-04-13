Aggressione con le forbici la 12enne sospesa da scuola

Una studentessa di 12 anni, che era stata aggredita e ferita con delle forbici nel bagno della palestra, torna in classe dopo essere stata sospesa dalla scuola. L’episodio si è verificato a Castelfranco di Sotto e, secondo quanto riferito, la ragazza coinvolta ha fatto ritorno a scuola oggi. La scuola non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’accaduto.

Castelfranco di Sotto (Pisa), 13 aprile 2026 – Oggi la ragazzina aggredita e ferita nel bagno della palestra da una coetanea con un paio di forbici torna a scuola. L’altra non ci sarà. L’altra 12enne, non imputabile per ciò che ha fatto in quanto minore di 14 anni, è stata sospesa da scuola. Anche se viene mantenuto massimo riserbo sull’entità della sospensione che, comunque, sembra sia di un livello di severità adeguato all’accaduto. E’ stato infatti un episodio gravissimo che ha sconvolto la scuola, gli alunni, la comunità. Così come la famiglia stessa della minore che si è resa responsabile del gesto e per la quale potrebbe aprirsi un percorso rieducativo col coinvolgimento della Procura per i minori di Firenze che si occupa del fatto.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Aggressione con le forbici, la 12enne sospesa da scuola Leggi anche: La lite e poi l'aggressione con le forbici: 12enne ferisce una coetanea a scuola «Vieni ti mostro una cosa in bagno» e la 12enne ferisce al collo l’amica: l’aggressione a scuola con le forbiciÈ ricoverata una ragazzina di 12 anni colpita al collo con un paio di forbici da una coetanea in una scuola media del Pisano.