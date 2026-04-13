Affidopoli le indagini si allungano Altri avvisi di garanzia all’orizzonte

Le indagini sul caso Affidopoli si prolungano ancora, con la Procura che ha richiesto una proroga di sei mesi per approfondire le verifiche in corso. Sono stati emessi nuovi avvisi di garanzia nei giorni scorsi, mentre le attività investigative continuano a focalizzarsi su diversi aspetti del procedimento. La situazione rimane in evoluzione, con le autorità che proseguono le verifiche e raccolgono ulteriori elementi.

di Antonella Marchionni Su Affidopoli la Procura allunga i tempi e chiede una proroga per altri 6 mesi di indagini. Si profila, inoltre, l’ipotesi dell’iscrizione di nuovi indagati nel fascicolo della Procura. Il termine di 18 mesi come durata massima per le indagini preliminari è infatti già scaduto o sta per scadere per almeno 3 dei 25 indagati di cui attualmente si conosce l’iscrizione nel fascicolo della Procura: il 2 aprile per Loris Pascucci, funzionario comunale dei Lavori Pubblici, il 7 aprile per Massimiliano Santini, ex braccio destro "creativo" di Matteo Ricci durante gli anni della sua giunta e il 24 aprile per Stefano Esposto, presidente delle associazioni culturali Opera maestra e Stella Polare, figura chiave nel giro di presunti affidamenti illeciti da parte del Comune.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Affidopoli, le indagini si allungano. Altri avvisi di garanzia all’orizzonte Cuore bruciato, pronti altri avvisi di garanziaDa oggi il bimbo sarà sottoposto a un nuovo percorso terapeutico che prevede l'alleviamento delle sofferenze. Leggi anche: Morto Domenico, avvisi di garanzia per i medici. La famiglia: "Il cardiochirurgo non si è fatto vedere"