In AEW sono stati annunciati tre incontri con titoli in palio per l’episodio di questa settimana di Dynamite. La decisione è arrivata poco dopo l’ultimo evento, sfruttando lo slancio generato dalla fazione Dynasty. La promozione ha confermato i match senza ulteriori dettagli o anticipazioni, lasciando i fan in attesa di ulteriori sviluppi.

In AEW non si è perso tempo e si è sfruttato lo slancio generato da Dynasty, confermando rapidamente tre incontri titolati per l’edizione Spring BreakThru di Dynamite di questa settimana. Kamille ha avuto un impatto immediato al suo ritorno, prendendo di mira la campionessa TBS Willow Nightingale in un attacco post-incontro che ha posto le basi per uno scontro per il titolo. Ora, le due sono ufficialmente pronte a scontrarsi il 15 aprile, con Nightingale che metterà in palio il suo titolo contro la potente rivale appena tornata. Anche Darby Allin si è assicurato un’importante opportunità ieri sera, sconfiggendo Andrade El Idolo per guadagnarsi una futura possibilità di conquistare il titolo mondiale AEW.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Già fissati tre match titolati per Dynamite

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