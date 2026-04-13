Aeroporto la rabbia del comitato | La situazione è insostenibile

Un comitato ha espresso forte disappunto riguardo alla situazione attuale dell’aeroporto, definendola insostenibile. In una comunicazione, ha richiesto un quadro dettagliato, verificabile e documentato delle attività svolte nell’area del campovolo e degli effetti che queste hanno sul territorio circostante. La richiesta si inserisce in un contesto di preoccupazione riguardo agli impatti ambientali e alle modalità di gestione delle operazioni aeroportuali.

"Offrire un quadro strutturato, documentato e verificabile delle attività attualmente svolte al campovolo e dei relativi impatti sul territorio circostante". È l’obiettivo del dossier che Il comitato Difesa Parco Nord - No aeroporto commerciale ha presentato ieri, per denunciare che "la situazione dell’aeroporto di Bresso risulta insostenibile". Il comitato ha raccolto centinaia di segnalazioni di residenti e frequentatori del parco, "esasperati per l’impatto negativo sulla loro qualità di vita, assediati dall’inquinamento acustico e preoccupati per i rischi alla propria sicurezza. Risulta peraltro che siano state inviate ad Enac, esposti a questure ed effettuate numerose telefonate alla torre di controllo dell’aeroporto".🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Aeroporto, la rabbia del comitato: "La situazione è insostenibile" "Parcheggio selvaggio in Via Felice Orsini, la situazione è insostenibile"Segnala Antonio: “Voglio segnalare che la situazione dei parcheggi in Via Felice Orsini è insostenibile.