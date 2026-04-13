Aeroitalia ha annunciato il lancio di un nuovo collegamento tra Foggia e Milano Bergamo, con i biglietti disponibili a partire da oggi. La rotta sarà operativa durante l’estate 2026 e la vendita dei biglietti avviene tramite il sito ufficiale della compagnia. La disposizione del servizio mira a offrire un’alternativa di collegamento tra le due città per la prossima stagione estiva.

Foggia, 13 aprile 2026 – Aeroitalia è lieta di annunciare il lancio del nuovo collegamento tra Foggia e Milano Bergamo per l’estate 2026: i biglietti sono acquistabili da oggi sul sito www.aeroitalia.com e sulle piattaforme dedicate. Dal 4 giugno al 22 ottobre 2026 sarà possibile volare comodamente tra Puglia e Lombardia grazie a due frequenze settimanali, operate con moderni Embraer 175 da 88 posti. La nuova rotta si aggiunge ai collegamenti già operati da Foggia verso Milano Linate, servita con un volo giornaliero, e Torino, raggiungibile due volte a settimana. Questa programmazione rende l’offerta ideale sia per i week-end lunghi, sia per i viaggi di lavoro, assicurando flessibilità e comodità nei collegamenti.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Aeroitalia lancia la nuova rotta Foggia-Milano Bergamo: biglietti in vendita da oggi

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