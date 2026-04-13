Aeroitalia lancia la nuova rotta Foggia-Milano Bergamo biglietti in vendita da oggi

Aeroitalia ha annunciato l’attivazione di un nuovo volo che collega Foggia a Milano Bergamo, con inizio previsto per l’estate del 2026. I biglietti sono disponibili per l’acquisto a partire da oggi sul sito ufficiale della compagnia. La rotta si aggiunge alle altre già operative e mira a offrire un collegamento diretto tra le due città durante la stagione estiva.

Aeroitalia è lieta di annunciare il lancio del nuovo collegamento tra Foggia e Milano Bergamo per l’estate 2026: i biglietti sono acquistabili da oggi sul sito www.aeroitalia.com e sulle piattaforme dedicate. Dal 4 giugno al 22 ottobre 2026 sarà possibile volare comodamente tra Puglia e Lombardia gr.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Aeroitalia lancia la nuova rotta Foggia-Milano Bergamo, biglietti in vendita da oggi Aeroitalia lancia la nuova rotta Foggia-Milano Bergamo: biglietti in vendita da oggi Foggia, 13 aprile 2026 – Aeroitalia è lieta di annunciare il lancio del nuovo collegamento tra Foggia e Milano... Gino Lisa, Aeroitalia lancia la rotta Foggia-Bergamo: due voli a settimana a partire da giugnoGarantire connessioni rapide ed efficienti è una necessità imprescindibile per assicurare coesione territoriale, diritto alla mobilità e sviluppo...