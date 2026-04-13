Aeroitalia lancia la nuova rotta Foggia-Bergamo | due voli alla settimana da giugno a ottobre

Aeroitalia ha comunicato l’avvio di un nuovo volo tra Foggia e Milano Bergamo, con partenza prevista da giugno e frequenza di due voli alla settimana fino a ottobre 2026. I biglietti sono disponibili online a partire da lunedì 13 aprile. La compagnia aerea ha reso noto il collegamento senza ulteriori dettagli su orari o prezzi. La rotta sarà operata durante la stagione estiva 2026.

Aeroitalia ha annunciato il lancio del nuovo collegamento tra Foggia e Milano Bergamo per l’estate 2026: i biglietti sono acquistabili da lunedì 13 aprile sul sito www.aeroitalia.com e sulle piattaforme dedicate. Dal 4 giugno al 22 ottobre 2026 sarà possibile volare comodamente tra Puglia e Lombardia grazie a due frequenze settimanali, operate con moderni Embraer 175 da 88 posti. Giovedì – dal 4 giugno 2026 al 22 ottobre 2026 FOGGIA? BERGAMO Partenza: 15.40 Arrivo: 17.20 BERGAMO? FOGGIA Partenza: 18.10 Arrivo: 19.50 Domenica – dal 7 giugno 2026 al 18 ottobre 2026 FOGGIA? BERGAMO Partenza: 18.15 Arrivo: 19.55 BERGAMO? FOGGIA Partenza: 20.45 Arrivo: 22.🔗 Leggi su Bergamonews.it Gino Lisa, Aeroitalia lancia la rotta Foggia-Bergamo: due voli a settimana a partire da giugnoGarantire connessioni rapide ed efficienti è una necessità imprescindibile per assicurare coesione territoriale, diritto alla mobilità e sviluppo... Gino Lisa, Aeroitalia attiva il collegamento Foggia-Bergamo: due voli a settimana a partire da giugnoGarantire connessioni rapide ed efficienti è una necessità imprescindibile per assicurare coesione territoriale, diritto alla mobilità e sviluppo...