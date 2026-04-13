Un uomo di 41 anni di Adrano è stato arrestato dopo aver tentato di sfuggire ai controlli di polizia. Durante l’operazione, si è presentato come il fratello e ha utilizzato un lampeggiante simile a quello delle forze dell’ordine per cercare di ingannare gli agenti. L’uomo, già noto alle forze di polizia, è stato fermato e portato in custodia.

È stato arrestato un pregiudicato di Adrano (Catania) che, secondo quanto riferito dalla Polizia di Stato, avrebbe tentato di eludere i controlli delle forze dell’ordine utilizzando un lampeggiante simile a quello in dotazione alle pattuglie di Polizia. L’uomo, 41 anni, è stato fermato nel centro storico della città mentre si trovava a bordo di un’auto e avrebbe fornito false generalità agli agenti. L’arresto è stato eseguito in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna. Il controllo nel centro storico di Adrano Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il fermo è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio svolto dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano e dalla Squadra Mobile della Questura di Catania.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Adrano, fermato si spaccia per il fratello e usa anche il lampeggiante fingendosi agente: 41enne arrestato

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