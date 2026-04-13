Adolescenti che fumano marijuana Gallimberti | È il frutto delle mancanze precedenti fin dal primo momento non si sono avuti i nutrimenti essenziali

In un video pubblicato su Instagram, uno psichiatra ha commentato il fenomeno degli adolescenti che fumano marijuana, sottolineando come questo comportamento possa essere legato a carenze nelle prime fasi di crescita. Lo specialista ha evidenziato che le mancanze di nutrimenti essenziali fin dall'infanzia possono contribuire a sviluppare dipendenze tra i giovani. La testimonianza di un genitore accompagna le riflessioni sul tema delle dipendenze adolescenti.

In un recente reel su Instagram, lo psichiatra Luigi Gallimberti affronta il delicato tema dei figli adolescenti e delle loro dipendenze, partendo dalla testimonianza di un genitore. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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