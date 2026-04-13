Addio rigidità | la posizione yoga per sbloccare anche e schiena

La sedentarietà prolungata sta influenzando la mobilità del corpo, causando rigidità alle articolazioni e limitazioni nei movimenti quotidiani. Per contrastare questi effetti, molte persone praticano esercizi di stretching e posizioni di yoga mirate a riacquistare elasticità ad anche e schiena. Questi esercizi sono sempre più diffusi tra chi cerca di migliorare la propria postura e prevenire problemi legati alla sedentarietà.

La sedentarietà prolungata sta trasformando la struttura stessa del corpo umano, portando a una progressiva perdita di mobilità articolare che si manifesta con difficoltà nei movimenti quotidiani più semplici. Attraverso l’adozione della posizione Malasana, nota anche come yoga squat o Garland Pose, è possibile contrastare le rigidità accumulate dalle ore passate seduti, lavorando sulla flessibilità di anche, caviglie e colonna vertebrale. Il corpo umano tende ad adattarsi rapidamente alle abitudini meno salutari, come il mantenimento di posizioni statiche per molte ore. Questo stile di vita moderno ha portato a spalle che tendono a chiudersi in avanti, anche bloccate e caviglie che perdono dinamismo, mentre la schiena finisce per assumere la forma curva della sedia utilizzata per lavorare.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio rigidità: la posizione yoga per sbloccare anche e schiena Meglio nuoto, yoga o la corsa per il mal di schiena? “Quando c’è dolore, non esiste sport che curi la schiena”Per chi soffre di mal di schiena, una domanda ritorna spesso "Posso fare sport, se sì quale?", un fisioterapista ha spiegato a Fanpage. Porto Vecchio, la presa di posizione del cantiere Grasso: "Sbloccare progetti e investimenti"In merito all’articolo pubblicato in data 30 gennaio scorso riguardante le rivendicazioni della Uila Pesca Catania e dei pescatori del Porto Vecchio,... 10 MINUTI Potenziamento Yoga per Spalle e Schiena Alta