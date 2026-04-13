Un parlamentare ha deciso di lasciare il gruppo di Fratelli d’Italia e si è unito al gruppo Misto alla Camera. La notizia arriva dopo altre tensioni all’interno del partito e rappresenta un nuovo episodio di cambiamenti tra i membri del partito di maggioranza. L’addio si aggiunge a una serie di incontri e dichiarazioni che hanno coinvolto diversi esponenti politici nelle ultime settimane.

Un annuncio breve, ma dal peso politico evidente. Un parlamentare ha lasciato Fratelli d’Italia ed è confluito nel gruppo Misto alla Camera. L’ormai ex deputato del partito di Meloni ha comunicato che giovedì alle 10:30 terrà una conferenza stampa alla Camera dei Deputati per spiegare pubblicamente le ragioni della sua uscita dal partito della premier. Un appuntamento che si preannuncia delicato, soprattutto per i possibili riflessi interni a Fratelli d’Italia e alla maggioranza, già provata dai casi Delmastro e Santanchè. “Aprirò il telefono”: il messaggio che agita il partito. Ma chi ha piantato in asso Meloni? Si tratta di Manlio Messina, deputato siciliano ed ex uomo di peso della premier nell’isola.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Addio e “avvertimento”. Nuova grana per Meloni: un big lascia il partito

Addio e “avvertimento”. Nuova grana per Meloni: il big lascia il partito e svela i retroscenaÈ un passaggio politico che non passa inosservato dentro la maggioranza e, in particolare, dentro Fratelli d’Italia.

Partito Democratico Portici, addio choc: lascia il consigliere UccieroTempo di lettura: < 1 minutoA pochi mesi dalle elezioni comunali, un addio eccellente fa sbandare il Pd di Portici.