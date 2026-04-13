Addio e avvertimento Nuova grana per Meloni | il big lascia il partito e svela i retroscena

Un nuovo episodio si aggiunge alle tensioni politiche all’interno della maggioranza, in particolare tra le fila di Fratelli d’Italia. Un esponente di rilievo ha deciso di lasciare il partito, annunciando anche alcune riflessioni sui motivi di questa scelta. La notizia ha suscitato reazioni e discussioni tra i membri del movimento e ha attirato l’attenzione sui recenti sviluppi interni.

È un passaggio politico che non passa inosservato dentro la maggioranza e, in particolare, dentro Fratelli d’Italia. Un deputato ed esponente considerato a lungo tra i riferimenti del partito in Sicilia, ha formalizzato la sua uscita da FdI e la confluenza nel gruppo Misto alla Camera dei Deputati. FdI, strappo clamoroso: il deputato lascia e passa al Misto. L’annuncio è arrivato con parole misurate, ma con un messaggio chiaro: giovedì, alle 10:30, il deputato terrà una conferenza stampa a Montecitorio per spiegare pubblicamente le ragioni della scelta. Un appuntamento che, per tempistica e contenuto annunciato, viene seguito con attenzione negli ambienti parlamentari.🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Addio e “avvertimento”. Nuova grana per Meloni: il big lascia il partito e svela i retroscena Partito Democratico Portici, addio choc: lascia il consigliere UccieroTempo di lettura: < 1 minutoA pochi mesi dalle elezioni comunali, un addio eccellente fa sbandare il Pd di Portici. I Big hanno detto no a Sanremo: Carlo Conti svela i retroscena che nessuno raccontavaIl Festival di Sanremo 2026 arriva ai nastri di partenza in un clima diverso dal recente passato, tra polemiche, aspettative e una parola che per...