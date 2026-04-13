Un giovane di 25 anni è deceduto tre giorni dopo un incidente avvenuto venerdì mattina sull’ex Statale 358 tra Castelnovo Sotto e Cadelbosco Sopra. La vittima, coinvolta in uno scontro tra la sua moto e un veicolo Ford Ranger, ha riportato traumi gravissimi e non è sopravvissuta. Le autorità stanno indagando sulle cause dello scontro e sulla dinamica dell’incidente.

Castelnovo Sotto (Reggio Emilia), 13 aprile 2026 - Non è sopravvissuto ai gravissimi traumi riportati venerdì mattina nello scontro tra la sua moto e un Ford Ranger, avvenuto sull’ex Statale 358, tra Castelnovo Sotto e Cadelbosco Sopra. Il 25enne abitava a Castelnovo Sotto. Nel pomeriggio è stato diagnosticato il decesso di Andrea Guerard, 25 anni, che abitava a Castelnovo Sotto. Venerdì mattina in moto era rimasto ferito gravemente nell’incidente con l’altro veicolo. Le condizioni di Andrea erano apparse da subito molto gravi. Le condizioni di Andrea erano apparse da subito molto gravi a causa dei traumi riportati nello scontro, con il giovane sbalzato dalla moto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio Andrea, morto a 25 anni tre giorni dopo l’incidente a Cadelbosco

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