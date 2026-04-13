Addio al genio delle sculture viventi | il giardino che sfidò il pregiudizio

Il mondo dell’arte e del verde piange la perdita di Pearl Fryar, artista autodidatta noto per aver trasformato un giardino a Bishopville, nella Carolina del Sud, in un esempio di creatività. La sua passione si è espressa attraverso sculture viventi che hanno sfidato pregiudizi e stereotipi, attirando l’attenzione di appassionati e visitatori da tutto il paese. La sua morte segna la fine di un’epoca di innovazione e coraggio nel settore.

Il mondo dell’arte e della cura del verde piange la scomparsa di Pearl Fryar, l’artista autodidatta che ha trasformato un giardino a Bishopville, nella Carolina del Sud, in un simbolo universale di bellezza e resistenza. Il genio della topiaria, capace di dare forma astratta alla natura con un semplice tagliasiepi elettrico, lascia un’eredità di sculture viventi che sfida i pregiudizi e la geometria tradizionale. Dalla sfida al pregiudizio alla conquista estetica. Negli anni ’80, il destino del giardino di Bishopville prese una piega inaspettata quando Fryar si trasferì in un quartiere a maggioranza bianca. In quel contesto, gli fu comunicato che un uomo afroamericano non avrebbe mai potuto gestire un prato degno del premio Prato del Mese.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio al genio delle sculture viventi: il giardino che sfidò il pregiudizio Lunadei: addio al genio tecnico che vinse il titoloRoberto Lunadei, noto nel mondo delle due ruote come Luna, ha trovato la morte a 42 anni in un tragico sinistro stradale nella sua Rimini. Addio ad Antonino Zichichi: il fisico che sfidò le stelle e il tempoAddio ad Antonino Zichichi: il fisico che fondò il centro Majorana e sfidò l’astrologia muore a 96 anni Il… Il panorama scientifico internazionale...