Addio a Martino | il barbiere barzellettiere di Avellino

Da avellinotoday.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Avellino si sveglia con la notizia della scomparsa di un noto barbiere, riconosciuto anche per le sue battute e il suo modo di intrattenere i clienti. La sua attività, avviata molti anni fa, è stata un punto di riferimento nel quartiere, dove aveva instaurato rapporti di fiducia con molte persone. La sua figura è stata parte integrante della vita quotidiana di molti abitanti della zona.

Avellino piange la scomparsa di uno dei suoi volti più iconici e amati, un uomo che ha saputo trasformare un antico mestiere in un’arte del sorriso e dell'incontro.Si è spento Martino Pascale, lo storico barbiere di via Trinità, conosciuto da tutti non solo per la sua professionalità, ma per la.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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Mario Di Paolo, morto a 93 anni lo storico barbiere di via Nizza: addio all’ultimo “cavallaro” di SalernoSalerno si è svegliata con una notizia che pesa come una saracinesca che si abbassa per sempre.

Argomenti più discussi: L’addio a Cenzo Di Martino, ex calciatore dei mitici Maghi di Savigliano e campione di biliardo; Addio a Pierangelo Matteoni, icona del Gioco e di San Martino; Giulio per sempre, folla commossa per l’addio; Addio a Pietro Federici.

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