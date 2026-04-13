Addio a Martino | il barbiere barzellettiere di Avellino

Avellino si sveglia con la notizia della scomparsa di un noto barbiere, riconosciuto anche per le sue battute e il suo modo di intrattenere i clienti. La sua attività, avviata molti anni fa, è stata un punto di riferimento nel quartiere, dove aveva instaurato rapporti di fiducia con molte persone. La sua figura è stata parte integrante della vita quotidiana di molti abitanti della zona.

Avellino piange la scomparsa di uno dei suoi volti più iconici e amati, un uomo che ha saputo trasformare un antico mestiere in un’arte del sorriso e dell'incontro.Si è spento Martino Pascale, lo storico barbiere di via Trinità, conosciuto da tutti non solo per la sua professionalità, ma per la.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: Addio a Giorgio Rinaldi, il barbiere "ballerino" di Trastevere Mario Di Paolo, morto a 93 anni lo storico barbiere di via Nizza: addio all’ultimo “cavallaro” di SalernoSalerno si è svegliata con una notizia che pesa come una saracinesca che si abbassa per sempre. Argomenti più discussi: L’addio a Cenzo Di Martino, ex calciatore dei mitici Maghi di Savigliano e campione di biliardo; Addio a Pierangelo Matteoni, icona del Gioco e di San Martino; Giulio per sempre, folla commossa per l’addio; Addio a Pietro Federici. «Addio per sempre, Mr. Orban». Ilaria Salis si fa fotografare sorridente, con la mano che saluta e un cartello che dà l’addio a Viktor Orban. Con questo scatto l’europarlamentare Avs commenta il risultato delle elezioni in Ungheria, dove la vittoria di Peter Magy - facebook.com facebook Si preparano all’addio più difficile, ma il cane Bella supera l’avvelenamento contro ogni pronostico @lazampa @LaStampa x.com