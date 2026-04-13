È venuto a mancare ieri Marcello Magni, figura conosciuta e apprezzata in città. Imprenditore di lunga esperienza, è stato anche protagonista della scena sportiva pratese nel corso degli anni. La sua scomparsa è stata comunicata attraverso un messaggio ufficiale, suscitando cordoglio tra amici, conoscenti e membri della comunità locale. La notizia ha suscitato reazioni di vicinanza e rispetto tra chi lo ha conosciuto personalmente.

Si è spento ieri Marcello Magni (foto), figura molto conosciuta e stimata in città, imprenditore di lungo corso e protagonista, negli anni, della vita sportiva pratese. Nato nel 1940, Magni ha attraversato decenni di storia locale lasciando un segno profondo in diversi ambiti. Negli anni ’70 il suo nome si lega in modo particolare al calcio cittadino: fu infatti vicepresidente dell’Ac Prato, contribuendo in maniera significativa a uno dei periodi più combattuti e appassionanti, quello della celebre sfida con il Montecatini per il passaggio dalla serie D alla serie C. Grazie al rapporto con Artemio Franchi, Magni entrò nella Federcalcio, iniziando a collaborare con l’Ufficio Indagini.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio a Magni. Amico del Prato e della città

Addio a David Riondino: “Un amico della Romagna”Cesena, 29 marzo 2026 – La valle del Rubicone è in lutto per la scomparsa di David Riondino, cantautore, attore, regista, poeta e scrittore italiano.

Addio a Giacomo Martini, l’amico del cinemaNella notte tra sabato e domenica è improvvisamente mancato, nella sua residenza romana, il critico e giornalista Giacomo Martini.

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