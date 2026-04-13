Addio a Giorgio Pobega | portuale con il goal nel sangue

È scomparso Giorgio Pobega, il centravanti triestino noto per aver segnato più di un goal nel mondo dei dilettanti. Conosciuto per il suo ruolo di portuale, ha lasciato un segno nel calcio amatoriale locale. La sua morte è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulla causa o sulle circostanze, lasciando un vuoto tra gli appassionati e i suoi conoscenti.