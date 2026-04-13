Addio a Giorgio Pobega | portuale con il goal nel sangue
È scomparso Giorgio Pobega, il centravanti triestino noto per aver segnato più di un goal nel mondo dei dilettanti. Conosciuto per il suo ruolo di portuale, ha lasciato un segno nel calcio amatoriale locale. La sua morte è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulla causa o sulle circostanze, lasciando un vuoto tra gli appassionati e i suoi conoscenti.
Giorgio Pobega, centravanti triestino che meglio di altri ha incarnato la figura del goleador nel mondo dei dilettanti, non c'è più. A darne la notizia è stato Il Piccolo. Si è spento all'età di 71 anni. Classe 1954, Pobega aveva vestito le maglie del Portuale (aveva lavorato in porto per.🔗 Leggi su Triesteprima.it
Bosnia-Italia, il Mondiale si decide nel catino di Zenica: senza Goal Line Technology e con i tifosi sui balconi“Mi meraviglio che la federazione internazionale consenta di giocare in questi stadi”.
Donatori di sangue a Catania: esami online nel fascicolo sanitario, addio referti cartacei e attesa.Catania, 10 febbraio 2026 – Una svolta significativa per i donatori di sangue dell’ospedale Cannizzaro e, potenzialmente, per tutto il sistema...