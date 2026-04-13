Addio a Carlo Monguzzi morto per turbo cancro legato all' esposizione all' amianto l' ambientalista milanese aveva 75 anni

È scomparso a 75 anni Carlo Monguzzi, ambientalista e consigliere comunale di Milano. La causa della morte è un

Nel corso della sua carriera tante battaglie per l'ambiente ma anche per Gaza È morto per un "turbo cancro" legato all'esposizione all'amianto l'ambientalista e consigliere comunale di Milano Carlo Monguzzi. Nel corso della sua carriera tante battaglie per l'ambiente ma anche per Gaza. Fino a.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Addio a Carlo Monguzzi, morto per "turbo cancro" legato all'esposizione all'amianto l'ambientalista milanese, aveva 75 anni Carlo Monguzzi è morto: addio allo storico politico e ambientalista milaneseMilano, 13 aprile 2026 – Una vita vissuta nel segno dell’impegno pubblico, puntando su specifiche battaglie portate avanti in Comune con grande... Morto Carlo Monguzzi, storico esponente ambientalista milaneseSi è spento dopo una breve malattia a 75 anni Carlo Monguzzi, consigliere comunale milanese di Europa Verde e storica figura ambientalista della...