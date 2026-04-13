Addetti alla manutenzione degli aerei varato in provincia di Bergamo il primo polo universitario integrato

In provincia di Bergamo è stato inaugurato il primo polo universitario integrato dedicato alla formazione nel settore aeronautico e della mobilità avanzata. La struttura si trova in una zona dove il settore aeronautico è sostenuto dalla presenza del terzo aeroporto italiano per traffico passeggeri. L'apertura rappresenta un passo importante per l'istruzione superiore nell'ambito dell'aviazione e dei trasporti innovativi.

Decolla da Bergamo, in un territorio dove il comparto è trainato dalla presenza dal terzo aeroporto italiano per numero di passeggeri, lo scalo di Orio al Serio, il primo polo di formazione universitaria integrata d’Italia nel settore aeronautico e della mobilità avanzata. Un percorso che unisce la componente tecnica e accademica per preparare addetti iperspecializzati nella manutenzione degli aeromobili. Un piano firmato da Aircraft Engineering Academy (Aea) di Azzano San Paolo, in provincia di Bergamo, e dall’Università Telematica Internazionale UniNettuno. Un modello unico in Italia che consentirà non solo ai ragazzi che già frequentano...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Addetti alla manutenzione degli aerei, varato in provincia di Bergamo il primo polo universitario integrato A Bergamo il primo Polo Universitario Nazionale per la Formazione Aeronautica: è unico in EuropaIl primo polo universitario nazionale dedicato alla formazione nel settore aeronautico e della mobilità avanzata vede la luce a Bergamo, grazie... Manutenzione dei sentieri, varato il piano triennaleNon solo patrimonio del territorio, ma anche "anelli" di una catena in chiave turistica.