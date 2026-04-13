Nel match contro l'Udinese, in cui il Milan è stato sconfitto per 3-0, Allegri aveva provato a sperimentare un nuovo modulo: il 4-3-3. Questo sistema di gioco, tanto agognato da tifosi e addetti ai lavori, non ha portato i risultati sperati. I rossoneri si sono dimostrati troppo fragili in difesa, e la potenza di fuoco in attacco non è aumentata. Sul che il Milan sta attraversando, si è espresso anche Lele Adani. Di seguito, il suo intervento alla 'Domenica Sportiva'. Milan, Adani: «Credevo in questo nuovo modo di esprimersi di Allegri.» Su Allegri: “Credevo in questo progetto, credevo in un nuovo modo di esprimersi di Allegri dopo un anno fermo e dopo gli insuccessi negli ultimi anni.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Adani: “Ora verranno fuori le cazzate del 4-3-3, ma il Milan le ultime sconfitte le ha fatte con il 3-5-2”

Milan, Adani: “Ora verranno fuori le cazzate del 4-3-3, il Milan le ultime sconfitte le ha fatte con il 3-5-2”Nel match contro l'Udinese, in cui il Milan è stato sconfitto per 3-0, Allegri aveva provato a sperimentare un nuovo modulo: il 4-3-3.

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