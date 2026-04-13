Secondo un commento recente, l’esperto ha affermato con certezza che il prossimo campionato sarà vinto dall’Inter, sottolineando come il giocatore Thuram abbia avuto un ruolo decisivo nelle ultime due partite. La sua analisi si basa sui risultati recenti e sulle prestazioni del calciatore durante questo periodo. La discussione si concentra sulla possibilità che la squadra possa conquistare il titolo alla fine della stagione.

Rinnovo Mkhitaryan, svolta a sorpresa nel futuro dell’armeno? Ipotesi completamente imprevista Mercato Inter, irrompe l’agente di Calhanoglu: «In estate diventerà un giocatore del Galatasaray al 99%. Vi svelo i retroscena dell’affare.» Mercato Inter, Carnevali si espone su Muharemovic: ecco le sue parole. E quella percentuale a favore della Juventus. Inter Women, l’Under 15 porta a casa il Memorial Gianneschi! In finale battuto il Como 6-1 Piovani dopo Sassuolo Inter Women: «Tre punti fondamentali per i nostri obiettivi. Primo posto? 18 punti sono tanti» Settore Giovanile Inter, doppia vittoria interna col Sudtirol: Dellafiore scavalca il Milan.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Adani ne è certo: «Scudetto all’Inter definitivo. Thuram decisivo nelle ultime due»

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Lele Adani cambia idea su Max Allegri e torna sui suoi passi Questo il commento sulla stagione del Milan : “Devo ammettere di essere sorpreso e anche probabilmente di aver sbagliato all’inizio. Credevo in un Allegri nuovo, ma in 8/9 mesi non ha co - facebook.com facebook

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