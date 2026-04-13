Adani attacca la FIGC | i 3 nomi per salvare il calcio italiano

Durante un intervento televisivo sulla Rai, l’ex calciatore e opinionista ha criticato la gestione della Federazione calcistica, mettendo in discussione l’efficacia delle recenti dichiarazioni del presidente. Ha inoltre proposto la nomina di tre figure chiave per intervenire nel sistema e promuovere un cambiamento nel calcio italiano. La sua presa di posizione ha suscitato reazioni nel mondo sportivo, alimentando il dibattito sulla riforma della governance calcistica.

Daniele Adani ha lanciato un attacco frontale alla gestione della Federazione calcistica durante un intervento televisivo sulla Rai, mettendo in discussione la necessità di una ristrutturazione del sistema dopo le recenti dichiarazioni di Gravina. Il tecnico ha proposto un cambio radicale di rotta, indicando tre profili specifici che potrebbero restituire credibilità e valori umani al movimento nazionale. La proposta di Gravina di ridisegnare il calcio italiano è stata accolta con forte scetticismo da Adani, il quale ritiene che tale esigenza non nasca da un improvviso errore tattico o da un singolo episodio sfortunato, come un palo o una mancata espulsione, ma sia il sintomo di carenze strutturali accumulate negli ultimi quindici anni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Adani attacca la FIGC: i 3 nomi per salvare il calcio italiano Leggi anche: Adani attacca Gravina e la FIGC “Avete lavorato male” Abodi attacca: “Calcio italiano da rifondare, per prima cosa ai vertici FIGC”Il ministro dello Sport apre alla possibilità di un commissariamento dopo il terzo flop mondiale: “Non è un giorno normale" Il calcio italiano è a un...