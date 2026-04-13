Ada Alberti Oroscopo della settimana a Mattino 5 | previsioni segno per segno dal 13 al 17 aprile 2026 | Video Mediaset

Nella puntata di oggi di Mattino 5, andata in onda lunedì 13 aprile 2026, Ada Alberti ha presentato l'oroscopo settimanale. Durante la trasmissione, ha fornito previsioni specifiche per ogni segno zodiacale relative alla settimana dal 13 al 17 aprile. La sua presenza nel programma si è concentrata sull'analisi delle influenze astrologiche previste per questa settimana.

Ada Alberti è tornata anche oggi, lunedì 13 aprile 2026 nel programma televisivo Mattino 5 con l’ Oroscopo settimanale. La famosa astrologa, ospite nel programma del mattino di Canale 5 condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, ha condiviso le previsioni delle stelle con i telespettatori. Cosa succederà ai nati sotto il segno dell’Ariete, Toro e Cancro? Novità in arrivo per tutti i dodici segni dello zodiaco! Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo per i dodici segni dello zodiaco. A seguire dettaglio le previsioni delle stelle da lunedì 13 a venerdì 17 aprile 2026. Ecco cosa dicono le stelle questa settimana nel video di Mediaset Infinity.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Ada Alberti, Oroscopo della settimana a Mattino 5: previsioni segno per segno dal 13 al 17 aprile 2026 | Video Mediaset Ada Alberti, Oroscopo della settimana a Mattino 5: previsioni segno per segno dal 9 al 13 marzo 2026 | Video MediasetAda Alberti è tornata anche oggi, lunedì 9 marzo 2026 nel programma televisivo Mattino 5 con l’Oroscopo settimanale. Ada Alberti, Oroscopo della settimana a Mattino 5: previsioni segno per segno dal 9 al 13 febbraio 2026 | Video MediasetAda Alberti è tornata anche oggi, lunedì 9 febbraio 2026 nel programma televisivo Mattino 5 con l’Oroscopo settimanale. Ada Alberti, l'oroscopo per il 2026: ecco i 4 segni più fortunati: si parte dal c...#oroscopo