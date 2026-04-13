Ada Alberti Oroscopo della settimana a Mattino 5 | previsioni segno per segno dal 13 al 17 aprile 2026 | Video Mediaset

Ada Alberti è tornata a commentare le previsioni settimanali dell'oroscopo nel programma televisivo Mattino 5, lunedì 13 aprile 2026. Durante la trasmissione, ha presentato le previsioni per i vari segni zodiacali, coprendo l’intervallo dal 13 al 17 aprile 2026. La sua presenza in studio ha accompagnato la trasmissione con aggiornamenti sulle influenze planetarie previste per questa settimana.

Ada Alberti è tornata anche oggi, lunedì 13 aprile 2026 nel programma televisivo Mattino 5 con l’ Oroscopo settimanale. La famosa astrologa, ospite nel programma del mattino di Canale 5 condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, ha condiviso le previsioni delle stelle con i telespettatori. Cosa succederà ai nati sotto il segno dell’Ariete, Toro e Cancro? Novità in arrivo per tutti i dodici segni dello zodiaco! Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo per i dodici segni dello zodiaco. A seguire dettaglio le previsioni delle stelle da lunedì 13 a venerdì 17 aprile 2026. Ecco cosa dicono le stelle questa settimana nel video di Mediaset Infinity.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Ada Alberti, Oroscopo della settimana a Mattino 5: previsioni segno per segno dal 13 al 17 aprile 2026 | Video Mediaset Ada Alberti, Oroscopo della settimana a Mattino 5: previsioni segno per segno dal 9 al 13 marzo 2026 | Video MediasetAda Alberti è tornata anche oggi, lunedì 9 marzo 2026 nel programma televisivo Mattino 5 con l’Oroscopo settimanale. Ada Alberti, l'oroscopo per il 2026: ecco i 4 segni più fortunati: si parte dal c...#oroscopo Argomenti più discussi: Mattino Cinque: Notizie belle dalle stelle per la settimana del 6 aprile Video; Notizie belle dalle stelle per la settimana del 13 aprile; Ada Alberti, Oroscopo della settimana a Mattino 5: previsioni segno per segno dal 13 al 17 aprile 2026 | Vi...; Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni 10-17 aprile | Ariete rinforzato, Toro stanco. “Siete di questi segni”. Ada Alberti svela... Continua... - facebook.com facebook