Ad Avellino il campo largo traballa il centrodestra non si unisce
Ad Avellino, il campo largo mostra segni di instabilità e il centrodestra non riesce a trovare un accordo unitario. A due giorni dalla riunione della direzione provinciale del PD, nessuna candidatura è stata ancora annunciata. La situazione politica locale rimane incerta, con le forze in campo che non hanno ancora definito le prossime mosse in vista delle future consultazioni.
Ad Avellino, a quarantotto ore dalla direzione provinciale del PD, ancora non è stato indicato alcun candidato. Nel frattempo, il Centrodestra appare più diviso che mai, privo di una linea politica chiara. La situazione resta incerta su entrambi i fronti, senza decisioni definitive né a sinistra.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Ad Avellino cresce l’attesa per le Amministrative: sfide e strategie tra Pd, campo largo e centrodestraAd Avellino il centrosinistra è ancora impegnato nella ricerca del candidato sindaco in vista delle elezioni amministrative di maggio.
"Il campo largo si farà ad Avellino": Gubitosa (M5S) sulle alleanze e il dialogo con il PDA margine dell’incontro al Carcere Borbonico, Michele Gubitosa si è anche soffermato sulle prossime elezioni amministrative ad Avellino.