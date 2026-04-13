Ad Avellino il campo largo traballa il centrodestra non si unisce

Ad Avellino, il campo largo mostra segni di instabilità e il centrodestra non riesce a trovare un accordo unitario. A due giorni dalla riunione della direzione provinciale del PD, nessuna candidatura è stata ancora annunciata. La situazione politica locale rimane incerta, con le forze in campo che non hanno ancora definito le prossime mosse in vista delle future consultazioni.