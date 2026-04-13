Ace of Diamond dopo più di 5 anni torna l' anime su uno degli sport più apprezzati in Giappone

Dopo oltre cinque anni, l'anime dedicato a uno degli sport più seguiti in Giappone torna in onda. La notizia ha preso molti di sorpresa, considerando il lungo periodo di assenza tra una stagione e l'altra. La ripresa della serie segna la riaccensione di un interesse che era rimasto sospeso nel tempo, suscitando l'attenzione di fan e appassionati. La ripresa del titolo è stata annunciata senza annunci precedenti, lasciando molti a riflettere sulla sua ripartenza.

Un titolo rimasto in sospeso per anni riemerge senza preavviso, trasformando l'attesa in qualcosa di concreto, quasi difficile da metabolizzare. Dopo sei anni di silenzio, Ace of the Diamond Act II torna con una nuova stagione. Il doppiatore Ryota Osaka racconta sorpresa ed emozione per un sequel inatteso, ora disponibile su Crunchyroll. Un ritorno inatteso che riscrive la stagione anime Nel mosaico sempre più affollato della stagione anime Primavera 2026, dominata da sequel attesi e nuove produzioni, il ritorno di Ace of the Diamond Act II ha avuto un effetto particolare: quello di un ricordo che torna a bussare quando meno te lo aspetti. Non era tra i titoli inizialmente annunciati, e proprio per questo la sua conferma ha assunto .🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Ace of Diamond, dopo più di 5 anni torna l'anime su uno degli sport più apprezzati in Giappone Leggi anche: Made in Abyss, annunciata una nuova trilogia cinematografica di uno degli anime più dark degli ultimi anni Luca Bizzari porta in scena uno degli spettacoli più apprezzati della drammaturgia italianaDopo la prima tappa a Monfalcone, la tournée nel Circuito Ert de Il medico dei maiali, uno degli spettacoli più apprezzati della nuova drammaturgia...