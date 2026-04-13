Accusato di avere ucciso la madre | Fabio Fibrini va in carcere

Fabio Fibrini, 52 anni, è stato trasferito nel carcere di Marassi dopo essere stato accusato di aver ucciso a coltellate sua madre, un’86enne, tra il 7 e l’8 marzo scorsi. L’episodio è avvenuto nell’appartamento di via San Felice, a Molassana, dove i due abitavano insieme. La polizia ha condotto le indagini che hanno portato all’arresto dell’uomo, ora in custodia nel carcere genovese.

È stato trasferito nel carcere di Marassi Fabio Fibrini, il 52enne genovese accusato di avere ucciso a coltellate, tra il 7 e l'8 marzo scorsi, la madre, Maria Marchetti, di 86 anni, nell'appartamento di via San Felice, a Molassana, dove i due abitavano. I medici e i periti nominati dalla gip.🔗 Leggi su Genovatoday.it Ha ucciso la madre a coltellate a Molassana, convalidato l’arresto per Fabio Fibrini: andrà in carcereAndrà in carcere Fabio Fibrini, il 52enne genovese accusato di avere ucciso a coltellate la madre Maria Marchetti, 86 anni, nell’appartamento di via... Ha la madre a coltellate a Molassana, convalidato l’arresto per Fabio Fibrini: andrà in carcereAndrà in carcere Fabio Fibrini, il 52enne genovese accusato di avere ucciso a coltellate la madre Maria Marchetti, 86 anni, nell’appartamento di via...