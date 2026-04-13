Accordo rovinoso della Juventus con Openda

Una notizia di questa mattina riguarda un accordo tra la squadra italiana e un attaccante straniero. Secondo quanto riportato, l'intesa sarebbe stata raggiunta di recente, con dettagli ancora da confermare ufficialmente. La trattativa avrebbe coinvolto le parti interessate, e si ipotizza che l'operazione possa avere ripercussioni sul mercato di questa stagione. La vicenda è ancora in fase di definizione, con ulteriori sviluppi attesi nelle prossime ore.

2026-04-13 17:46:00 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: A tutti gli effetti, Lois Openda Ora è ufficialmente un giocatore della Juventus Torino .dal ‘Vecchia Sigona’ è stata costretta a pagare l’obbligo di acquisto di 43 milioni – sommati ad altri tre per la cessione – pattuito con l’ Lipsia l’ultimo giorno del mercato invernale. Un affare rovinoso per il club che non vive una situazione eccessivamente rosea dal punto di vista economico. Secondo i termini dell’accordo, il Lipsia conteneva una clausola che, salvo debacle, rendeva praticamente certo l’ingaggio definitivo di Openda per il club.🔗 Leggi su Justcalcio.com Juventus, Boga asfalta David e Openda: tutte le cifre del nuovo accordo | CML’attaccante ivoriano si prende ancora una volta la scena e rilancia la Juve al quarto posto: le ultime sul futuro in bianconero La Juventus ha il... Leggi anche: Juventus, Spalletti show con Benfica: litiga con un tifoso, poi tira un ceffone a Openda POST JUVENTUS - ROMA 2-1 | INTERVISTA OPENDA