Il 13 aprile, l’Apollo 13 subì un’esplosione che mise in crisi la missione spaziale. L’incidente causò danni al modulo di servizio, portando alla necessità di interrompere l’obiettivo di allunaggio sulla Luna. Gli astronauti furono costretti a usare il modulo lunare come una scialuppa di salvataggio temporanea. La NASA adottò immediatamente misure di emergenza per garantire il ritorno sulla Terra dei tre membri dell’equipaggio.

Il 13 aprile 1970, alle 21:08, l’astronauta Jack Swigert, membro dell’equipaggio dell’Apollo 13, lanciò questa comunicazione: “Okay Houston, abbiamo avuto un problema, qui”. Otto secondi più tardi, il Controllo Missione a Houston rispose: “This is Houston. Say again, please.” (“Qui Houston, ripetere prego”). Passarono altri sette secondi. Questa volta, a parlare, il comandante Lovell: “Houston, we’ve had a problem” (“Houston, abbiamo avuto un problema”) cominciando a spiegare i dettagli tecnici dell’avaria.Ci fu un’esplosione a bordo e la navicella stava perdendo ossigeno molto rapidamente. Fu l’inizio dell’odissea nello spazio e del difficile rientro sulla Terra, che avvenne quattro giorni dopo.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Accadde oggi: 13 aprile, l’Apollo 13 e l’odissea nello spazio

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