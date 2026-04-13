Abruzzo la famiglia nel bosco conquista Netflix | nasce il film

Una famiglia che ha vissuto in isolamento tra i boschi di Palmoli, in Abruzzo, sta per essere protagonista di un film prodotto da Netflix. Le trattative tra i rappresentanti della famiglia e la piattaforma di streaming sono ormai a uno stadio avanzato, con l’obiettivo di raccontare la loro esperienza di convivenza con la natura e l’isolamento. La vicenda si svolge in un’area rurale della regione, dove la famiglia ha vissuto in modo indipendente per diversi anni.

Le trattative per trasformare in una produzione cinematografica la vicenda della famiglia Birmingham-Trevallion sono ormai in una fase avanzata, con il colosso dello streaming Netflix che punta a raccontare sul grande schermo l’isolamento radicale vissuto tra i boschi di Palmoli, in Abruzzo. La storia, che ha coinvolto una coppia e i loro tre figli, si sta spostando dai fatti di cronaca al mondo dell’intrattenimento globale, dopo che sei mesi fa le autorità avevano disposto l’allontanamento dei minori dai genitori. Dalla scelta dell’isolamento alla narrazione letteraria. Il nucleo del racconto ruota attorno alla decisione estrema di vivere lontano dalle istituzioni e dalla modernità all’interno di un casolare isolato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Abruzzo, la famiglia nel bosco conquista Netflix: nasce il film Leggi anche: La famiglia nel bosco diventa un film Netflix: trattative in corso mentre i bambini sono ancora in casa famiglia Famiglia nel bosco, la storia pronta a diventare un film Netflix?Dal caso della famiglia nel bosco in Abruzzo all’intervento del tribunale dei minori: il libro “La nostra vita libera” di Catherine Birmingham ispira...