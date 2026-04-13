Abitazioni e auto danneggiate dal lancio di tegole un residente | La mia famiglia bloccata in casa per più di due ore

Una forte raffica di vento ha causato il distacco di tegole dai tetti di alcune abitazioni, provocando danni a impianti fotovoltaici e veicoli parcheggiati nelle vicinanze. Un residente ha riferito che la sua famiglia è rimasta bloccata in casa per oltre due ore a causa del maltempo. Sono stati segnalati danni anche ad alcune auto, mentre le persone coinvolte hanno vissuto momenti di paura e preoccupazione.