Abitazioni e auto danneggiate dal lancio di tegole un residente | La mia famiglia bloccata in casa per più di due ore
Una forte raffica di vento ha causato il distacco di tegole dai tetti di alcune abitazioni, provocando danni a impianti fotovoltaici e veicoli parcheggiati nelle vicinanze. Un residente ha riferito che la sua famiglia è rimasta bloccata in casa per oltre due ore a causa del maltempo. Sono stati segnalati danni anche ad alcune auto, mentre le persone coinvolte hanno vissuto momenti di paura e preoccupazione.
Tetti delle case, impianti fotovoltaici e anche auto danneggiate. Ma anche lunghi momenti di angoscia. Queste le conseguenze dell'episodio avvenuto sabato sera in via Fiume Montone Abbandonato, dove un uomo (un 24enne che sarebbe già stato seguito dal Centro di Salute Mentale) è salito sul tetto.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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