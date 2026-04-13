Abete e Malagò sono avversari dal 2013 | l’eterno duello

Dal 2013, Abete e Malagò sono stati protagonisti di una lunga rivalità nel mondo dello sport, in particolare nel calcio. Oggi, la Serie A ha annunciato che Malagò sarà proposto come candidato alla presidenza della Federcalcio. La candidatura arriva dopo anni di confronto tra i due, che hanno rappresentato due figure di spicco nel panorama calcistico italiano.

Abete e Malagò sono avversari dal 2013, il duello continua Oggi Malagò sarà designato dalla Serie A come suo candidato alla presidenza della Federcalcio. Scrive Repubblica – con Matteo Pinci – che già 14 club hanno firmato la lettera d’impegno e che se ne sarebbero bastate 11. Repubblica sottolinea il ruolo di Marotta: è lui che ha raccolto le firme. Si aggiungerà anche il Torino di Cairo. Repubblica si sofferma poi sulla rivalità tra Malagò e Abete. Con ogni probabilità, la candidatura di Malagò produrrà un effetto quasi immediato: Giancarlo Abete, presidente della Lega nazionale dilettanti, ha fatto sapere al suo direttivo che domani potrebbe essere il giorno giusto per la discesa in campo.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Abete e Malagò sono avversari dal 2013: l’eterno duello Leggi anche: Duello Abete-Malagò: via alle grandi manovre per il futuro Figc Bosnia, i giocatori. L'eterno Dzeko e una difesa molto "italiana", chi sono gli avversari degli AzzurriZenica (Bosnia-Herzegovina) 30 marzo 2026 - L'Italia sogna un ritorno ai Mondiali atteso ben 12 anni, ma lo stesso fa la Bosnia-Herzegovina.