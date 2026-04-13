Abbi cura di te secondo incontro | si parlerà di Fibromialgia

Si terrà il secondo incontro del percorso di benessere “Abbi cura di te”, promosso dal Movimento Pro Sanctitate di Palermo. Durante l’evento, verrà affrontuto il tema della fibromialgia, con interventi di specialisti, tra medici e psicoterapeuti, che approfondiranno aspetti legati alla condizione. L’appuntamento si inserisce in un ciclo di incontri rivolti a persone interessate a temi di salute e benessere.

Secondo incontro del percorso di benessere “Abbi cura di te” promossi dal Movimento Pro Sanctitate di Palermo e con la presenza di specialisti (medici e psicoterapeuti). L'incontro con la dottoressa Annarita Giardina (Reumatologa) è il 17 aprile alle 17:30 e parleremo della Fibromialgia. Per.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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Abbi cura di te, a tutte le età: i momenti più intensi del primo evento di DiLei TakeCareIl 24 marzo è andato in scena il primo evento di DiLei TakeCare, Abbi cura di te, a tutte le età.