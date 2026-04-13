Abbadia | è il sindaco la guida d' eccezione per la passeggiata fra lago e montagna

Successo senza precedenti per la walking conference "Acqua Vitae", iniziativa saltata per maltempo lo scorso 14 marzo e recuperata nella giornata di sabato 11 aprile.A partecipare ben 86 persone, che al mattino si sono godute il sole lungo l'escursione fino alla Cascata del Cenghen, quindi hanno.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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