A Tancitaro in Messico hanno deciso di esagerare Centinaia di persone un pentolone dalle dimensioni impossibili e un solo obiettivo | entrare nel Guinness dei Primati

A Tancitaro, nello stato di Michoacán in Messico, sono stati raccolti 6.800 chili di ingredienti per preparare un enorme pentolone di guacamole, una salsa tradizionale a base di avocado, pomodoro, cipolla, limoni e coriandolo. L’obiettivo è battere il record mondiale e entrare nel Guinness dei primati con la maggiore quantità di questa preparazione mai realizzata. Centinaia di persone si sono impegnate in questa operazione, che ha richiesto un grande sforzo collettivo.

( a skanews) – In Messico, a Tancitaro, nello stato di Michoacàn, si preparano 6.800 chili di guacamole, salsa tradizionale a base di avocado, pomodoro, cipolla, limoni e coriandolo, per battere il record mondiale ed entrare nel Guinness dei primati con la più grande quantità mai preparata. Guinness world record: il giro del mondo in 50 piani di murales. guarda le foto Leggi anche › Dieta sana: non solo curcuma, ora è il momento dell’avocado › Il guacamole: la ricetta dei due mondi Un’impresa da Guinness a Tancitaro, capitale dell’avocado. Centinaia di persone si sono ritrovate a mescolare insieme tutti gli ingredienti, per poi inserire la salsa in un grande pentolone, difficile da girare.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - A Tancitaro, in Messico, hanno deciso di esagerare. Centinaia di persone, un pentolone dalle dimensioni impossibili e un solo obiettivo: entrare nel Guinness dei Primati Non era un polpo: i raggi X riscrivono la storia del fossile da 300 milioni di anni, entrato nel Guinness dei PrimatiPuò sembrare una notizia senza grosso valore, ma da un punto di vista scientifico ha un’importanza rilevante. A 10 anni presenta la sua collezione di moda alla Paris Fashion Week: il debutto di Max Alexander, lo stilista da Guinness dei PrimatiLa novità più inaspettata e virale della recente Paris Fashion Week non arriva da una storica maison europea, ma dalla California, e ha esattamente...