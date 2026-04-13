A scuola di relazioni | presentato il progetto biennale del Liceo Marconi di Parma
Sabato 11 aprile, si è tenuta una conferenza stampa presso il Liceo Marconi di Parma per presentare il progetto biennale intitolato
È stato presentato ufficialmente in conferenza stampa, sabato 11 aprile, il progetto biennale “A scuola di relazioni”, avviato dal Liceo Marconi di Parma con il contributo di Fondazione Cariparma e finalizzato all’acquisizione di competenze trasversali attraverso la proposta agli studenti di.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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