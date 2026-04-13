A Roma si discute già del possibile addio dell’allenatore, mentre il nuovo allenatore in panchina si prepara a debuttare. La squadra ha appena vinto 3-0 contro il Pisa, ma le tensioni tra i dirigenti e lo staff tecnico continuano a essere visibili. La situazione rimane incerta e si fanno già ipotesi sul futuro della guida tecnica della squadra.

Il Messaggero è già nel futuro. Bisogna convincere i Friedkin e lo stesso De Rossi. Ma quindi Ranieri non ha parlato a titolo personale? Le acque in casa Roma sono tutt’altro che calme, nonostante il perentorio 3-0 rifilato al Pisa che ha rilanciato le ambizioni Champions della squadra. Al centro delle tensioni c’è il futuro di Gian Piero Gasperini, il cui rapporto con la dirigenza e, in particolare, con il senior advisor Claudio Ranieri, sembra essere arrivato ai minimi storici. Ad innescare la miccia sono state le dichiarazioni di Ranieri nel prepartita dell’Olimpico. L’esperto dirigente ha replicato con durezza alle precedenti esternazioni dell’ex tecnico dell’Atalanta relative al mercato, svelando retroscena importanti sulla gestione delle scelte tecniche.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - A Roma già si parla di addio di Gasperini. Si scalda De Rossi

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