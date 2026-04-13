A Pechino sarà aperta questa estate una mostra dedicata all'aerospazio del futuro, focalizzata sul Progetto Nantianmen. Si tratta di un evento di divulgazione scientifica che mette in evidenza un marchio cinese di proprietà intellettuale legato alla fantascienza aerospaziale. La mostra si concentrerà su aspetti legati alle innovazioni e alle prospettive future nel settore spaziale, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o sui contenuti specifici.

PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS)- Una mostra di divulgazione scientifica incentrata sul Progetto Nantianmen, un marchio di proprietà intellettuale (PI) cinese di fantascienza aerospaziale, aprirà a Pechino quest'estate. Lo riferiscono gli organizzatori. La mostra sarà costruita attorno alla PI inaugurata nel 2017 dalla AVIC Culture Co., Ltd., filiale della Aviation Industry Corp of China Ltd (Avic). L'obiettivo è portare al pubblico i concetti aerospaziali futuristici attraverso esperienze interattive ed esposizioni di modelli, con una forte enfasi sull'educazione scientifica, ha riferito domenica il “Beijing Daily”. Il Progetto Nantianmen costruisce un mondo immaginario che integra tecnologia, equipaggiamenti e narrazioni di personaggi da una prospettiva cinese.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - A Pechino una mostra sull'aerospazio del futuro con il Progetto Nantianmen

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