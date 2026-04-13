A Monza una via sarà chiusa di notte

A Monza una via sarà chiusa al traffico durante le ore notturne. Nel periodo che va dalla sera fino al mattino sarà vietata la circolazione e la sosta, con possibilità di rimozione forzata dei veicoli. La misura riguarda specificamente un tratto di strada che sarà interessato da questa ordinanza temporanea. La chiusura entrerà in vigore ogni giorno durante le ore indicate.

Saranno vietate la circolazione e la sosta, con anche la rimozione forzata. Dalla sera fino al mattino. Nelle giornate del 13, 14, 15, 16 e 17 aprile a Monza sarà chiusa via Salvadori.Chiude la via di notteLa strada, nel tratto compreso tra viale Ugo Foscolo e viale G.B. Stucchi sarà infatti.🔗 Leggi su Monzatoday.it Leggi anche: Autostrada A1: stazione di Valdichiana chiusa per una notte Autostrada A11: stazione di Capannori chiusa una notteIn alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Pisa: Lucca est; in uscita per chi proviene da Firenze: Altopascio. Marty Grande in Accademia di Danza